14 Şubat çiçeklerinde fiyatlar ikiye katlandı

ANTALYA'dan, Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine, 14 Şubat Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolar değerinde çiçek ihraç edildi. Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, genellikle, aşkın ve sevginin rengi olarak bilinen kırmızı çiçeklerin tercih edildiğini, ancak Sevgililer Günü nedeniyle fiyatların ikiye katlandığını belirtti.

Turizm kadar tarımın da başkenti olarak bilinen Antalya 'da, 14 Şubat Sevgililer Günü, kesme çiçek üreticileri ve ihracatçılarının yüzünü güldürdü. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, tüm dünyada kabul gören Sevgililer Günü için, Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine ihracat yapıldığını söyledi. Yeter, şöyle konuştu:

"Antalya, Türkiye'deki kesme çiçek ihracatının yüzde 95'ini karşılıyor. 6 bin dönümlük alanda 30 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Çiçek, anneye, sevgiliye dosta, acıya ve hüzne hitap ediyor, kimse de hayır demiyor. Çiçeklerimizi dünyanın 27 ülkesine ihraç ediyoruz. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, Hollanda başta olmak üzere, İngiltere, Ukrayna, Almanya Romanya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeye toplam 60 milyon dal ihracat gerçekleşti. Sevkiyatlar tamamlandı. İç piyasaya da 3 milyon dal çiçek verdik."

Aynı zamanda Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı da olan Harun Yeter, genellikle, aşkın ve sevginin rengi olarak bilinen kırmızı çiçeklerin tercih edildiğini, ihraç kesme çiçeklerin başında karanfil, rananculus, dianthus barbatus çiçekleri, gerbera, solidego ve gülün geldiğini söyledi. Yeter, Rus pazarı kaybedilmesine rağmen geçen yıla oranla sektör hacminin yüzde 15'lik bir büyüme yaşadığını da sözlerine ekledi.

AŞK ÇİÇEKLERİ VİTRİNDE

14 Şubat Sevgililer Günü'nü heyecanla bekleyen çiçekçiler ise hazırlıklarını tamamladı. Vitrinlerini kırmızı, sarı ve beyaz renkli güllerle süsleyen esnaf, aynı zamanda orkide, papatya ve farklı çiçeklerden oluşan aranjmanlar da sunuyor. Sevgililer gününde en çok satılan çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirten Kırmızıgül Çiçekçilik kurucusu Mustafa Çelik, kırmızı gül tane fiyatının Sevgililer Günü nedeniyle 10 TL ile 25 TL arasında olduğunu söyledi. Kırmızı gülün yanı sıra orkidenin de 14 Şubat'ta ilgi çektiğini belirten Çelik, "Eşler veya sevgililer genellikle kırmızı gülü seçiyor. Çünkü aşk ile eşleştirilen tek çiçek kırmızı gül. Bu nedenle mağazalarımızdaki gül stoklarımızı 14 Şubat nedeniyle artırdık. Vitrinimizde her renkten gül görmek mümkün. Fakat kırmızı güllerin sayısı diğerlerinin üç katı" dedi.

14 Şubat nedeniyle kırmızı gül fiyatlarında da yüzde 50 artış olduğunu anlatan Çelik, "Yoğunluktan dolayı gül fiyatlarına ister istemez yüzde 50 gibi bir artış yansıyor. Normal bir günde 5 TL olan gülün fiyatı, 14 Şubat nedeniyle 10 TL'ye yükseliyor. Aranjman fiyatları ise 90 TL'den başlıyor 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Vitrinlerimizde 14 Şubat'a özel 15 farklı aranjman yer alacak. Güllerin yanı sıra papatya ile farklı çiçekler ve hediyelikler de bulunuyor."