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14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

14.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:56

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 14 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:13:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Emin Sinan Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:35:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-14 08:13:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:01:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:11:07.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel


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14.02.2020 10:58:17