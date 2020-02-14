14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:13:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Emin Sinan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:35:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 08:13:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:01:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:11:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.