14 Şubat Sevgililer Günü'nde tercih edebileceğiniz özel elbiseler!

Sevgililer Günü'nün anlam ve önemine uygun şekilde giyinmek istiyorsanız Qras'ın zarif tasarımlarını mercek altına alabilirsiniz. Renk, tasarım ve özellik seçenekleri ile çok sayıda fırsatın sunulduğu ürünlerle özel kombinler oluşturabilirsiniz. Mekanı, hediyeleri ve romantik sözleri belirlediyseniz Qras'ın şık giyim dünyasına girebilir, sevgilinizi etkileyecek seçimler yapabilirsiniz.

PEMBE MİNİMAL ELBİSE

14 Şubat Sevgililer Günü'nün romantik ortamına uygun rengi ve zarif tasarımı ile kusursuz bir tercih olarak öne çıkan Pembe Minimal Elbise, düğme detaylı salaş tarzı ile rahatlığı ve zarifliği bir araya getiriyor. İşlevsel tasarım özelliğine sahip olan Pembe Minimal Elbise, iş hayatı, sosyal hayat ve günlük hayat kombinlerinde rahatlıkla tercih edilebiliyor.

PEMBE SİMLİ ELBİSE

Sevgililer Günü konseptine uygun formu ile dikkat çeken bir başka ürün de Pembe Simli Elbise'dir. Pembe rengi ile soft bir görünüm elde etmenizi sağlayan bu tasarım, sade tarzı ile minimal bir çizgi yansıtıyor. Sadelikten hoşlananlar için ideal bir seçenek olan Pembe Simli Elbise, rahat tasarımı ile hem görünüm hem de kullanım olarak rahatlık sunuyor. Her ortama uygun yapısı olan bu özel tasarımı her mevsim kolayca kombinleyerek tercih edebilirsiniz.

YEŞİL AKUSTİK ELBİSE

Klasik kadınların giyim kombinlerini modern çizgiye kavuşturmada aracı işlevi gören Yeşil Akustik Elbise, hem klasik hem de modest kadına hitap eden tasarıma sahip. Omuzlarında kullanılan fırfır detayı ile göz alıcı bir görünüme sahip olan kıyafet, tül ve esen detayları ile tasarımını zenginleştiriyor. Kullanım özellikleriyle de işlevsellik sunan Yeşil Akustik Elbise'yi Sevgililer Günü'nde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

KİREMİT ALLER DETAYLI UZUN TESETTÜR ELBİSE

Günlük rutinlerinizde tercih edebileceğiniz Kiremit Aller Detaylı Uzun Tesettür Elbise, iş ortamı, günlük hayat ve her ortama uygun görünüme sahiptir. Soft rengi ile Sevgililer Günü için de ideal bir tercih olan Kiremit Aller Detaylı Uzun Tesettür Elbise, sade ve şık kelimelerini kusursuz şekilde üzerinde taşımaktadır.

BORDO OMUZLARI FİYONKLU ELBİSE

Güçlü, modern ve zarif bir görünüm sunan Bordo Omuzları Fiyonklu Elbise, fiyonk detayı ile öne çıkan bir elbisedir. Rahat kullanımı ile size özgürlük vadeden elbise, zarif ve modern yapısı ile dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak.