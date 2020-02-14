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14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi.

14.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:0414 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

'ın ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde 14 Şubat sevgililer Günü dolayısıyla gün boyunca sokaklarda dolaşan Kuşadası Belediye bandosu da eşlik etti.


Kuşadası Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen nikahta hayatlarını birleştiren Süleyman Karabıyık (25) ile Hilal Karabıyık (25) ve Serhat Karabıyık (22) ile Tahmina Karabıyık (22), 14 Şubat sevgililer gününde mutlu sona ulaştılar. Düğün salonundan çıkan Karabıyık ailesini 14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla gün boyu sokaklarda şarkılarıyla coşturan Kuşadası Belediyesi bando ekibi karşıladı. Turhan Baba Çay Evi'nde salep içen çiftler, bando ekibinin şarkılarına alkışlarla eşlik etti. 14 Şubat'ta evlenmek için uzun süre önce müracaat yaptığını söyleyen Süleyman Karabıyık, "Bugün özel bir gün olduğu için evlendik. Kardeşimle beraber evlenmemiz daha güzel oldu" dedi.


Vatandaşlar çiftleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk diledi. Bir süre sonra kalabalık alkış ve tebriklerle dağıldı. - AYDIN


Kuşadası, 14 şubat, Aydın, Magazin

Kaynak: İHA

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