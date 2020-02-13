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14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler

Samsun'da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.

13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:5614 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler
'da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.

Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar ile insanlara unutmayacakları bir gün yaşatacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sosyal medya yarışmaları, "Hediyeniz Sizden, Yemeğiniz Bulvar AVM'den" kampanyası misafirlerine, fırsat ve eğlence dolu bir programın yanı sıra mağazalardan binlerce hediye seçeneği arasında avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

Bulvar AVM ve Pera Sanat iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel dekorla hazırlanan "Şarkını Söyle" etkinliği Bulvar AVM 2. kattaki salonda yapılacak. İnsanları şarkı seçimini yapacak, şarkıya aynı zamanda çekilerek bu özel günü sevgililerine hediye edebilecek.

Sevgililer Günü dekorasyonu ile de fark oluşturan Bulvar AVM, Gazi Caddesi üzerindeki yoğun ışık süzmeleri ve kırmızı kalplerden oluşan ışıklı dekorları ile de oldukça dikkat çekiyor. Cadde boyunca aralıklı olarak görülen kalpler üzerinde tüm dünya dilleri ile Seni Seviyorum mesajları yer alıyor. - SAMSUN

Sevgililer Günü, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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