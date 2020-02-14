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14 Şubat'ta dünya evine girdiler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat'ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi.

14.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:1614 Şubat'ta dünya evine girdiler
'nin ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat'ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi. Nikah şöleninde 15 çiftin resmi nikahları kıyıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Lüleburgaz'da 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlenmek için 14 Şubat'ı seçen çiftlerin resmi nikahları, çiftlerin yakınları ve şahitler huzurunda kıyıldı. Nikah törenlerinden sonra katılımcılar, gelin ve damatlarla birlikte oyun havası oynandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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