14 Şubat'ta en çok parayı sözlü-nişanlı erkekler harcıyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok parayı sözlü ve nişanlı erkekler harcıyor. Yapılan bir araştırmaya göre flört aşamasında olan erkeklerin bütçesini romantik akşam yemeği, evli erkeklerinkini ise hediyeler sarsıyor.

Türkiye 'nin para iadeli alışveriş sitesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kimin ne kadar para harcadığını belirlemek amacıyla üyelerinin bir kısmı arasında anket düzenledi. Sevgilisi olan bekarlar, sözlü-nişanlı ve evli çiftlerin katıldığı anketin sonuçlarına göre, her 14 Şubat'ta olduğu gibi bu yıl da elini cüzdanına ağırlıklı olarak erkekler attığı belirlendi. Araştırma sonuçları, erkeklerde partnerine hediye alma oranının yüzde 80'ken, bu oranın kadınlarda yarı yarıya azaldığını gösterdi.

EN AZ 200 LİRA HEDİYE BÜTÇESİ

14 Şubat'a en fazla anlamı, sözlü ya da nişanlı erkeklerin yüklediğinin belirtildiği araştırmada, en pahalı hediyeyi onların seçtiği ve bu hediyeyi lüks ortamlarda sunmanın hazırlığını yaptıkları, bu erkeklerin hediyeye en az 200 lira bütçe ayırdığı ortaya çıktı.Araştırmaya göre sözlü ya da nişanlı kadınlar ise hediye için 100-300 lira aralığında harcama planlıyor. Flört aşamasındaki erkekler, en çok 75-100 lira arasında küçük hediyeler alıyor ve hediyenin sunumuna daha çok önem veriyor. Flört aşamasındaki erkekler de, akşam yemeği için en az 300 lirayı gözden çıkartıyor. Kadınlarda ise erkek arkadaşına hediye alma oranı en fazla flört aşamasında görülüyor. Her 10 kadından 6'sı erkek arkadaşına 100-200 lira arasında değeri olan hediye alıyor.

EVLİ ÇİFTLERDE HEDİYE ALMAK ERKEĞİN GÖREVİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankete katılan erkeklerin yarısı 14 Şubat'ta eşine hediye aldığını söylerken, kadınlarda bu oran 10'da 2'ye kadar düşüyor. Erkekler, hediye için 100-150 lira arasında bütçe ayırıyor. Evli çiftlerin yüzde 80 gibi çok büyük çoğunluğu, akşam yemeğini evde baş başa yemeyi tercih ediyor.

14 ŞUBAT İÇİN 7 ÖNERİ

14 Şubat'a sayılı günler kala uzmanlardan hediye seçimine ilişkin 7 öneri şöyle sıralandı:

"Hediye alırken kendinizi değil, sevgilinizi düşünün. 'Ben çok severim' diyerek aldığınız bir hediye sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir.

Parasal değeri düşük olsa bile önemli olan kaça aldığınız değil, o hediyeyi nasıl sunduğunuzdur. Sevgilinin kalbine dokunan bir mektupla, bir notla verilmiş hediye daha büyük anlam ifade eder.

Teması aşk olan bir günde hediyeyi ihtiyaç giderici olarak düşünmek ters etki yaratabilir. Kadınlar ütü, süpürge vs. gibi elektrikli küçük ev aletlerini; erkekler ise yapı marketlerinden alınacak matkap, tornavida seti gibi ürünleri kesinlikle 14 Şubat'a uygun bulmuyor.

Sevgiliye taklit, çakma ürün hediye etmekten kesinlikle kaçının. Aldığınız ürünün orijinalliği konusunda içinizde şüphe uyanıyorsa, vazgeçin.

Hediyenizi sevgiliniz ile baş başa yemek yiyeceğiniz bir ortamda vermeyi planlıyorsanız, gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Normal bir günde bile artık birçok yere rezervasyonsuz gidilemez hale gelmişken, böyle özel bir zamanda bu ayrıntıyı kaçırmanız kolay affedilir bir durum olmayacaktır.

Hediyeyi en uygun fiyata almak önemliyse mutlaka online alışverişi tercih edin. Karşılaştırma siteleri sayesinde alacağınız ürünün en uygun fiyatlı olanını bulmanız mümkün olacaktır.

Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın. Özellikle online alışverişte kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 14 Şubat'tan önce geleceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin."