14 Şubat'ta her yerde müzik

İstanbul , Ankara, İzmir ve Bursa 'da sahneye çıkacak olan sanatçılar 14 Şubat'ta şarkılarıyla romantik anlar yaşatacak.

GELENEK DEĞİŞMEDİ SILA ANKARA'DA

Kerki Solfej'in 14 Şubat konserlerinde Sıla, senelerdir süren geleneği bozmayarak yine Ankara Congresium'da sahne alacak. Her 14 Şubat'ta Ankara'daki dinleyicisi ile buluşan Sıla, bu yıl da en sevilen şarkılarını Congresium'da seslendirecek.

İSTANBUL MABEL MATİZ İLE MÜZİĞE DOYACAK

14 Şubat'ta İstanbul'da ise Mabel Matiz Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak. Farklı tarzı ve özgün müziğiyle son yılların en sevilen isimlerinden Matiz, şarkıları ve sahne şovuyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

İZMİR'DE BERKAY İLE GAZİNO GECESİ

Bu çok özel gecede İzmir'de ise Berkay sahnede olacak. Berkay, İzmir Kaya Thermal&Conventon'da müziğin ve birbirinden lezzetli yemeklerin iç içe geçeceği, eski gazino gecelerinde olduğu gibi tadı damaklarda kalacak bir gece ile sevenlerinin karşısında olacak.

AYTA SÖZERİ İLE BURSA'DA EĞLENCELİ BİR AKŞAM

Ayta Sözeri, 14 Şubat'ta Gazino Bursa ile birbirinden güzel şarkıları ve sahne şovlarıyla Bursa Crowne Plaza Convention Center& Thermal Spa'da dinleyicileri ile buluşacak. Gazino gecelerinin en güzel şarkılarını