14 Şubat'ta imkanı olmayanlara çiçek hediyesi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çiçekçi Muzaffer Ustabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü için maddi imkanı olmayanlara ücretsiz çiçek hediye ediyor.

Marmaris'in ilk çiçekçilerinden 35 yıllık esnaf Muzaffer Ustabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç bir girişime imza attı. 'Çiçekçiler Kralı' lakaplı Ustabaş, maddi imkanı olmayan vatandaşlara, ücretsiz çiçek hediye etme kararı aldı. Sosyal medya hesabından kararı duyuran Ustabaş, dükkanına gelenlere hazırladığı çiçekleri ücret almadan verdi. Kırmızı gülleri alan Hayri Düzenli, "Ağabeyimizin sosyal medyada paylaşımını gördüm ve geldim. Eşime, hazırlanan çiçekleri aldım" dedi. Arslan Paksoy ise, "Ödemelerim olduğu için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşıma gül alacak yeterli param yoktu. Sağ olsun ağabeyimiz böyle bir güzellik yapmış. Güllerimi aldım ve mutluyum. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Çiçekçi Muzaffer Ustabaş, "Parası olmayan arkadaşlarımıza çiçeklerimizi hediye ediyoruz. Ödemelerinde sıkışıklığı olanlar ve maddi sıkıntı çekenlere böyle bir güzellik yaptım. Yılda 1 defa olan bir şey. Ben de bu yıl böyle bir düşünceyle projemi hayata geçirdim. Ayrıca aranjmanla çeşitli lüks tabir ettiğimiz çiçek fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptım. Ben çok mutluyum, Marmarisli dostlarımız da mutlu olsun" dedi.

Ayrıca Muzaffer Ustabaş, kırmızı gül başta olmak üzere orkide, lavanta, papatya ve çeşitli aranjmanlarla hazırlanmış çiçeklerde 1 günlüğüne yüzde 50 indirim yaptı. Marmaris'te kırmızı gülün tanesi 60 ile 80 lira arasında değişirken, orkide 80-130, lavanta ise 130 liradan satılıyor. Gül ve orkide gibi çeşitli çiçeklerin aranjmanları ise 200 ile 500 lira arasında değişiyor.