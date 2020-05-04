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14 suç kaydı bulunan hırsız, yeni hırsızlığının ardından yakalandı

Gaziantep'te daha önceden 14 suç kaydı bulunan hırsız, gerçekleştirdiği cep telefonu hırsızlığının ardından yakalandı.

04.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:33
Gaziantep'te daha önceden 14 suç kaydı bulunan hırsız, gerçekleştirdiği cep telefonu hırsızlığının ardından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde park halindeki bir motosiklette unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren zanlının kimliğini tespit etti.
Daha önceden 14 hırsızlıktan suç kaydı bulunan zanlının yakalanmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, zanlıyı saklandığı evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Zanlının son hırsızlık anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. 14 suç kaydı bulunan hırsız, yeni hırsızlığının ardından yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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