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14 suçtan aranan uyuşturucu satıcısı Pendik'te yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince takibe alınan şüphelinin 14 suçtan aranan şüpheli Pendik'te yakalandı.

24.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:11
14 suçtan aranan uyuşturucu satıcısı Pendik'te yakalandı
BÜYÜKÇEKMECE'de  uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince takibe alınan şüphelinin 14 suçtan aranan şüpheli Pendik 'te yakalandı.

Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 17 Mart akşamı saat 22.10 sıralarında bir otomobilden Bülent B.(41) isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Polis, otomobili Büyükçekmece'den Pendik Harmandere Caddesine kadar takip etti. Otomobil polis ekipleri tarafından Harmandere Caddesinde durdurularak, Bülent B. gözaltına alındı. Şüpheli Bülent B.'nin uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu ticareti, 5 hırsızlık, cezaevinden firar etme ve 4 mala zarar verme olmak üzere 12 suçtan aranması olduğu tespit edilirken,  14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.  Şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 6 mermi, sahte kimlik kartı, 237 gram uyuşturucu madde, 46 kök hint keneviri, 72 hint keneviri fidesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 11 bin 630 Lira ele geçirildi.

Şüpheli Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçelievler, Büyükçekmece, Pendik, Güncel

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