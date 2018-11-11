Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesine 10 Kasım
2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.
(İHA)
Irak
11 Kasım 2018 Pazar 11:01