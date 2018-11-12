5-12 Kasım haftasında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı
5-12 Kasım haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, hafta boyunca yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince 2 bin 388 operasyon düzenlenirken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 747 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 176, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 163 kişi yakalandı.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı
12 Kasım 2018 Pazartesi 09:56