14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 13 Mart-1 Nisan'da yapılması planlanan 14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri iptal edildi.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 13 Mart-1 Nisan'da yapılması planlanan 14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri iptal edildi.
Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl etkinlik kapsamında Adana, Mersin, Silifke, Antakya, Bodrum, İzmir, İstanbul'un yanı sıra Sydney, İtalya, İspanya ile Sırbistan'da çeşitli programların planlandığını belirtti.
Yiğenoğlu, yaklaşık 6 aydır yoğun çalışmayla hazırlıklarını sürdürdükleri etkinliğin, koronvirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmeyeceğini kaydetti.
Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl etkinlik kapsamında Adana, Mersin, Silifke, Antakya, Bodrum, İzmir, İstanbul'un yanı sıra Sydney, İtalya, İspanya ile Sırbistan'da çeşitli programların planlandığını belirtti.
Yiğenoğlu, yaklaşık 6 aydır yoğun çalışmayla hazırlıklarını sürdürdükleri etkinliğin, koronvirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmeyeceğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Çukurova, 1 Nisan, Güncel
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