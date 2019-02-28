14. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu

Kaynak: AA

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen "Babyrun" ve "Yüksek Topuk Koşusu" 2 Mart'ta, maraton yarışları ise 3 Mart'ta gerçekleştirilecek.Antalya'daki bir alışveriş merkezinin ana sponsorluğunda düzenlenen maraton etkinlikleri, 2 Mart'ta koşuculara verilecek makarna partisiyle başlayacak. Maraton etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve katılımcıların topuklu ayakkabılar giyerek, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği "Yüksek Topuk Koşusu" bu yıl 8'inci kez, "Babyrun" ise ilk kez düzenlenecek.Cumartesi günü saat 10.30'da start alacak 100 metrelik Yüksek Topuk Koşusu'nda birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye ise bin lira ödül verilecek. 10, 21 ve 42 kilometre olmak üzre 3 farklı mesafede koşulacak Uluslararası Runatolia Antalya Koşusu ise 3 Martta başlayacak.Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tekelioğlu, Eski Lara, Fener caddelerinin yarış güzergahında bulunduğu ve yarışlar kapsamında 2 Mart Cumartesi günü bu caddelerde trafiğin kontrollü verileceği ve yarış sırasında kapatılacağı kaydedildi.3 Mart Pazar günü ise Antalya Spor Kavşağı'ndan Lara Halk Plajları bölgesine kadar geçilecek olan Sakıp Sabancı Bulvarı, Konyaaltı, Cumhuriyet, Atatürk, Işıklar, Eski Lara, Havaalanı caddelerinin trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Konyaaltı ilçesi Atatürük Caddesini takiben 100. Yıl, Havalimanı istikametine gidecek vatandaşlarımızın Uncalı Öahallesi, Hürriyet Caddesi, Gazi Bulvarını kullanmaları uygun olacak, Güzeloba, Örnekköy mahalleleri ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızın Tekelioğlu Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Bülent Ecevit Blvarını kullanmaları uygun olacaktır."