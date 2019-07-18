18.07.2019 11:32
Haberler» Güncel» Haber

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek '14. Uluslararası Turunçgil Kongresi' için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek '14. Uluslararası Turunçgil Kongresi' için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Kaçmaz, yönetim kurulu üyelerine 2020 yılında Mersin'de düzenlenecek olan "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi" hazırlıkları hakkında detaylı bilgi sundu.

Ulusal Turunçgil Konseyi olarak önümüzdeki yıl 14'üncüsünü düzenleyecekleri Uluslararası Turunçgil Kongresi ile ilgili yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını belirten Kaçmaz, kongre kapsamında gelecek olan yabancı konukları Tarsus'taki önemli tarihi ve dini mekanları gezdirmeyi planladıklarını söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, kongre anısına ağaçlandırdıkları ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen "Uluslararası Turunçgil Kongresi ICC Hatıra Ormanı" belgesini TSO Başkanı Koçak'a takdim etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Kemal Kaçmaz, Mersin, Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:35   Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
13:35   Borsa ilk yarıda 100 bini aştı
13:35   Ata yadigarı "siyez" buğdayında hasat sevinci
13:34   KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat İl ve İlçe Oda/Borsaları Ziyaret Etti
13:33   Büyükçekmece'de çevre bilinci ve spor el ele verdi
13:33   Bodrum'da yanan alanları havadan görüntüledi
13:33   KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-6