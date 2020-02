"14. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği Diyarbakır'da düzenlendi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu , Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltmek için özel çaba harcadıklarını söyledi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle "14. Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği düzenlendi.Yenişehir ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda, Suriyeliler başta olmak üzere, çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerini terk edip Türkiye'ye sığınmak zorunda kalanlara ev sahipliği yapan Türk toplumunun sosyal uyumuna yönelik konular ele alındı.Geri dönmeleri için yoğun çaba gösteriliyor Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki kitlesel göçün önemli bir insanlık sorunu olduğunu belirterek, buna uluslararası toplumun birlikte çözüm araması gerektiğini söyledi.Göçle gelenlerin uyum sorunu için devletin ilgili kurumlarının bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Beşikçi, şunları kaydetti:"Göçmenlerimiz inşallah bir an önce kendi vatanlarına dönmek imkanına kavuşurlar. Türkiye olarak devletimiz ve milletimiz ile bunu için çaba gösteriyoruz. Bütün amacımız budur. İnşallah hiç kimse bu dünya üzerinde vatansız kalmasın, vatansız kalmış olanlara karşı da herkes kurması gereken empatiyi, göstermesi gereken saygıyı ve sevgiyi dünya üzerinde göstersin.""Geri dönmeleri için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız"Kadıoğlu ise göç ile Türkiye'ye gelenlere yönelik uyum politikalarının önemine işaret ederek, bu kapsamda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalara değindi.Özellikle Suriyelileri tekrar vatanlarına döndürecek formüller üzerinde yoğun bir şekilde çaba gösterildiğine vurgu yapan Kadıoğlu, "Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde gönüllü geri dönüşleri en az DEAŞ, PKK ve son dönemlerde katil Esed'in askerlerine karşı verilen mücadele kadar önemsiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin kendi istekleri ile geri dönebilmeleri için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.Kadıoğlu, Türkiye'nin 192 farklı milletten göçle gelen 5 milyona yakın insana ev sahipliği yaptığını aktararak, "Ülkemiz kamuoyunda olumsuz algı oluşmaması için bu tür programlara önem veriyoruz. Basından ve sosyal medyadan destek alarak Suriyeli kardeşlerimizle ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltme üzerine özel çaba harcıyoruz. Biliyoruz ki insan bilmediğinin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.