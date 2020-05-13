14 YAŞ ALTI İZNİNDE AKRANLARI PARKA GİTTİ, ONLAR TRAFİK IŞIKLARINDA MENDİL SATTI
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 14 yaş ve altındaki çocuklara bugün 4 saatlik dışarı çıkma serbestliği tanındı.
13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:58
9 yaşındaki H.T. Bugün dışarıya çıkmak serbest. Biz de burada mendil satıyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Mendil satarak kiramızı ve erzak parasını kazanıyoruz. Her şey için çalışıyoruz. Kazandığımız para ile marketten her şeyi alıyoruz. Herkes bugün parka gidiyor. Biz de burada çalışıp ondan sonra parka gideceğiz dedi.
Kaynak: DHA