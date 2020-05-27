14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün özel izinle dışarı çıktı.

27.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:55
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün özel izinle dışarı çıktı.
Saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.
Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Kent Meydanı ve Kemal Güneş Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.
Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Safranbolu ilçesinde bulunan Misak-ı Milli Meydanına gelen çocuklar, alanda doyasıya eğlendi. 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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