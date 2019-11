- 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar

- 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar40 dakika boyunca evdeki delilleri temizlediler sonra ambulansa haber verdiler4 çocuk hakkında 38 yıla kadar hapis istemiİSTANBUL - Bahçelievler 'de 14 yaşındaki Fatima Çelebi 'nin arkadaşlarıyla bulunduğu evde silahla vurularak ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında dava açıldı. 18 yaşından küçük 4 şüpheli hakkında 38 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, şüphelilerin olayın ardından polisi ve ambulansı aramak yerine yaklaşık 40 dakika boyunca evdeki delilleri temizlemeye çalıştıkları kaydedildi. Bahçelievler'de 16 Ekim 2018 tarihinde 18 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız, 14 yaşındaki kardeşi Fatima Çelebi'yle beraber A.A. ve E.T. (16)'nin bulunduğu eve gitti. Bir süre sona Fatima Çelebi karnına isabet eden mermiyle yaralandı. Evde silah ve uyuşturucu olduğu gerekçesiyle çocuklar önce sağlık ekiplerine haber vermedi. Çocuklar olaydan 40 dakika sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken Suça Sürüklenen Çocuklar hakkında iddianame hazırlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olay anında evde bulunan 4 çocuk hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerine yer verilerek olay ayrıntılı şekilde anlatıldı.Çelişkili ifadeler iddianamede yer aldıOlay anından evde bulunan 4 şüphelinin çelişkili ifadeler verildiği kaydedilen iddianamede, olaya ilişkin şüphelilerden E.T.'nin ilk ifadesinde, Fatima Çelebi'nin kendisini boş bir arsada vurduğunu bunun üzerine Çelebi'yi kardeşi B.Ç. ile birlikte evlerine çıkardıklarını söylediği ancak yapılan incelemelerde iddiaları doğrulayan bir emareye rastlanmadığı belirtildi.E.T.'nin savcılıkta verdiği ifadede ise olay anında diğer odada bulunduğu, şüphelilerden B.Ç.'nin "Koş" diye bağırması üzerine salona gittiğinde maktulenin vurulmuş olduğunu gördüğünü söylediği kaydedildi. İddianamede E.T.'nin ifadesinde, B.Ç.'nin "Ben gaza getirdim, sıkamazsın dedim kendini vurdu" dediğini aktarıldı."Evi temizledik, 40 dakika sonra ambulansı aradık"Şüphelilerden B.A. ise ifadesinde olay anında evde uyuduğunu ve E.T.'nin kendisini uyandırarak "Fatima Çelebi vuruldu" dediğini aktardı. Olaya ilişkin kendisine Fatima Çelebi'nin kendi kendini vurduğunun söylendiğini kaydeden B.A. annesine haber verdiğini, annesinin ise işi olmasından dolayı Sevgi Ü. isimli şahsı eve gönderdiğini söylediği iddianamede yer aldı.İddianamede B.A.'nın ifadesinde devamla, "Sevgi Ü.'nün eve gelmesini beklerken B.Ç., E.T. ve A.A. ile birlikte olay yerini ve silah üzerindeki parmak izini temizledik. Olay yerini temizledik. Sevgi Ünal geldikten sonra olaydan yaklaşık 40 dakika sonra ambulansı aradık" şeklinde ifade verdiği anlatıldı."Polisi aramayın evde uyuşturucu ve silah var"İddianamece olay anında evde bulunan şüphelilerden maktulün kardeşi B.Ç.'nin de ifadelerine yer verildi. B.Ç.'nin olaya ilişkin ilk ifadesinde "Kardeşimle eve gecikmeleri konusunda tartıştık. Bunun üzerine kardeşim evde bulunan silahı alarak 'Kendime zarar veririm biraz daha kalalım' diyerek tehditte bulundu. Silah yanlışlıkla ateş aldı. Bunun üzerine E.T. hemen tabancayı alarak başka bir tabanca ile değiştirdi. E.T. bize 'Sakın polisi aramayın evde uyuşturucu madde var, silah var önce bunları buradan çıkaralım sonra polise ve ambulansa haber veririz' dedi. Evde bulunan 3 adet pompalı tüfek, bu tüfeklere ait çok sayıda mermi ve fişek ile poşete sarılı uyuşturucu maddeleri olay yerindeki Sevgi Ü.'nün evine götürüldü. Korktuğumdan dolayı polis ve ambulans çağıramadım" şeklide beyanda bulunduğu iddianamede yer aldı.3'ü pompalı tüfek 5 silah ile 1 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiİddianamede, evde yapılan aramalarda 6.40 gram skunk (uyuşturucu madde) ve 22 adet alüminyum folyoya sarılı, ağırlığı 6.85 gram gelen taş kokain ile 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. Verilen ifadeler üzerine Sevgi Ü.'nün evinde yapılan aramalarda 3 adet pompalı tüfek ve bunlara ait kurşunlarla birlikte 1 kilo 60 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, otopsi raporunda maktulenin kanında uyuşturucu madde bulunmadığı kaydedildi."İfadeler çelişkili, intiharı gerektiren ruh hali yok"İddianamede çelişkili ve tutarsız beyanlarda bulunan suça sürüklenen çocukların beyanlarına itibar edilemeyeceği kaydedildi. İddianamede şüphelilerin sağlık kuruluşu ile kolluk kuvvetlerine haber vermek yerine olay yerini ve suç aletlerini temizleyerek suç delillerini gizlemeye çalıştıkları, maktulün intihar etmesini gerektiren ruh hali içerisinde olmayışı hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek iştirak halinde maktulü öldürdükleri belirtildi.38 yıla kadar hapis istemiİddianamede A.A ve E.T (16). hakkında "Çocuğu kasten öldürme", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 25 yıl 4 aydan 38 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısı, B.Ç hakkında ise "Kasten öldürme" ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.Suça sürüklenen çocuklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Öte yandan ev sahibi Aysun K., kardeşi Serkan K., oğlu Yunus Emre A. ve Sevgi Ü. hakkında evde bulunan silah ve uyuşturucu maddelere ilişkin ayrı bir davanın açıldığı öğrenildi.