14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Amatör Spor kulübü Soma Zaferspor'un alt yapısında yetişen genç sağ kanat oyuncusu 14 yaşındaki İdris Ersoy, Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Transferi Fenerbahçe de resmi sitesinde duyurdu. Soma Zaferspor Kulübü Başkanı ve antrenörü Hakan Arslancan, yaptığı açıklamada, Zaferspor'un 2014 yılında meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından sosyal fayda yaratmak için kurulduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE ÇOK İSTEDİ"

Kulübün 5 yılda ciddi yol aldığını ifade eden Arslancan, "Çok sporcu yetiştirdik. Madencilerin ağırlıkta yaşadığı İstasyon Zafer Mahallesi'nde kurulan bir kulübüz. Artık meyveleri toplamaya başladık. Kız erkek bir çok başarılı sporcu yetiştirdik. İdris bunlardan sadece biri. Fenerbahçe çok istedi, Konya, Akhisar, Sivasspor da istedi. Ama Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı." diye konuştu.

MADENCİ BABANIN OĞLU

İdris'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiren Arslancan, madenci bir babanın oğlu olduğunu, bundan sonra okul hayatına İstanbul'da devam edeceğini ve çok başarılı olacağına inandığını söyledi.