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14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu

14 yaşındaki çoban baraj gölünde kaybolduVAN'ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

05.08.2019 22:57
14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu
14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu
VAN'ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Gürbüz'ün bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Mahalesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

Tarkan, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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