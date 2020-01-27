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14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

27.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:4014 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; dün saat 19.45 sıralarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Anıt Park'ta uygulama gerçekleştirdi. Parkta yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 14 yaşındaki A.K. durduruldu. Çocuğun üst aramasında, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirdi. Şüpheli çocuk, polis ekiplerince emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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