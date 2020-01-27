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14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

ESKİŞEHİR'de polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında, 14 yaşındaki A.K.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

27.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:4814 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

ESKİŞEHİR'de polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında, 14 yaşındaki A.K.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde yaptıkları asayiş uygulamasında, şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yaptı. , A.K. isimli çocuğun da hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolünde 14 yaşında olduğu ortaya çıkan çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, emniyete götürüldü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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