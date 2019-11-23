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İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk cinayet işledi

İzmir'in Konak ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 57 yaşındaki Ahmet Saral, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:56İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk cinayet işledi

'de bir minibüsün içinde oturan Ahmet Saral, 14 yaşındaki O.K. tarafında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Saral kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AN 8071 plakalı minibüsün içerisinde bulunan Ahmet Saral (57), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı O.K. (14) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı şahıs, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Saral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Öte yandan, cinayet zanlısı O.K., suç aleti ile birlikte yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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