23.06.2019 12:38
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14 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü

14 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük'te yaşayan Engin ve Arzu Saral çifti, 14 yaşındaki oğulları Mustafa Saral'ı 27 Mayıs tarihinde kendisini yorgun hissettiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Mustafa'ya lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Ümraniye Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8. sınıf öğrencisi olan Mustafa Efe Saral'ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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