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14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te arkadaşıyla tartışan 14 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki arkadaşını bıçakladı. Bir hafta hastanede tedavi gören Şahin Arslan kurtarılamadı.

05.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:26

'te tartıştığı arkadaşı Salih M., (14) tarafından bıçaklanan Şahin Aslan (17), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

GÖRENLER AMBULANSI ÇAĞIRDI

Olay, 28 Kasım günü akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Şahin Aslan ile mahalleden arkadaşı 7'nci sınıf öğrencisi Salih M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından eve giderek bıçak alıp gelen Salih M., Şahin Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Karnından bıçaklanan Aslan'ı kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aslan, ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUK TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Salih M.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaldığı eve operasyon düzenleyerek Salih M.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Salih M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavisi süren Şahin Aslan, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şahin Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü

Şahin Aslan, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
BİZİBİTİRDİNİZBE:Dersini vereceksin ama adaleti sen sağlamaya kalkmayacaksın. Kısmet böyleymiş, hayırlısı artık.
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MUHASEBECİ:Benim ogluma sinif arkadasi yumruk atip burnunu kirdi.Ogluma şunu ogretmistim.Adaleti kendin saglarsan suclu durumuna dusersin.oglum yumruga karsilik vermedi.Mahkemeye verdik savciliga suc duyurusunda bulunduk..Ne demek istiyorum.hakliyken suçlu durumuna düşmesin cocuklara öğretin.
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HALİL:peki sonra ne oldu savcılık ceza verdimi?
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CENGİZHAN:BU KATIL ÇOCUĞUN ANNE BABASI DA SUÇLU.
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