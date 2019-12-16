Haberler » Güncel » 14 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor - Haber

14 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor

Bursa'da yaşayan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan 3 gündür haber alınamıyor.

16.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:4514 yaşındaki Damla'dan 3 gündür haber alınamıyor
'da yaşayan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan 3 gündür alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Damla cuma günü hasta olması nedeniyle okula gitmedi. Kızlarını evde bırakarak sabahın erken saatlerinde işe giden anne ve baba, işten eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Kayıp kızı çevrede aramaya başlayan aile yakınları, tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi.
Emniyet güçleri kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken, kayıp genç kızın babası Salih Uzun, kızlarının bir an önce bulunmasını, görenlerin insaniyet namına 155'e bildirmelerini istedi.
(Zafer Peker/İHA)

Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50 Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği - Haber
11:50 Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
11:48 Gazzeli mühendis çevre dostu briket üretti - Haber
11:48 Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haber
11:48 Öykü Arin, hayatının ilklerini yaşıyor - Haber
11:00 Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
16.12.2019 11:50:52