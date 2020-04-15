Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

14 yaşındaki gencin muhabbet kuşlarına yem talebini kaymakam karşıladı

Kayseri'de yeni tip koroavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 14 yaşındaki gencin muhabbet kuşları için yem talebini Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner karşıladı.

15.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:57
Kayseri 'de yeni tip koroavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 14 yaşındaki gencin muhabbet kuşları için yem talebini Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner karşıladı.
Yahyalı ilçesinde 14 yaşındaki Yusuf Emre Sabah, iki muhabbet kuşu için yem talebini Vefa Sosyal Destek Merkezine bildirdi.
Çağrıdan haberdar olan ve gencin kurallara uymasından memnuniyet duyan Kaymakam Altıner, temin ettiği kuş yemini gencin 100. Yıl Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki evine götürdü.
Altıner, kendisini kuşlarıyla karşılayan Yusuf Emre Sabah ile bir süre sohbet ettikten sonra yemleri gence teslim etti.
Kaymakam Altıner, aileye ihtiyaç duyabileceği hijyen malzemeleri ile gıda paketi de verdi. 14 yaşındaki gencin muhabbet kuşlarına yem talebini kaymakam karşıladı

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Emre Altıner, Kayseri, Yahyalı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Haberler ›› Güncel ››14 yaşındaki gencin muhabbet kuşlarına yem talebini kaymakam karşıladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:53: FETÖ gözünü yurt dışındaki Ramazan bağışlarına dikti - Haber 12:53: Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 12:53: AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın Şehitler Haftası mesajı - Haber 12:52: Manisa'da 2 ilçede karantina kararı - Haber 12:51: 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölürken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin