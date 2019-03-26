26 Mart 2019, 11:15
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14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Küçük kızın anne ve babasının istismara göz yumduğu belirlendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve kızın anne ve babasının da istismara göz yumduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA KÜÇÜK KIZIN ANNE VE BABASI DA VAR

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri küçük kıza cinsel istismarda bulundukları tespit edilen H.A. (35), M.S. (26), Y.E.O. (24), O.K. (40), S.A. (43), Y.K.(33), Ö.İ. (33), A.D. (62), A.Ş. (39), M.İ. (21), B.K. (41), A.İ. (33) ve Ü.A'yı (40) gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında istismara uğrayan küçük kızın anne ve babasının da olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili olarak küçük kıza istismarda bulunan ve firari olan Ö.Ç.(20) ve M.A.(40) adlı kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
WAŞŞŞ: yapanında göz yumanın da YARABBİM nutkum tutuldu adaletin zayıfa kaldığı yerde senin adaletine sığınırım
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A: TÜRKİYE BURASI ALIŞTIM BEN BÖYLE HABERLERE.
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ALİ: Allah belanızı versin hiç utanmadınızmı 60yaş bile var 14 yaşındaki küçük kız benim gözümde 14 yaş hala bebek anlamıyor nasıl yaptınız bunu hiçmi utanmadınız allahtan hiçmi korkmadınız .rezil inşalllah öyle bir açı çekersinizki
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GÜRSEL: Nalet olsun nasıl bir ülke olduk tutuklansalar ne olcak en fazla bir hafta sonra dışardalar
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GARİP: Allah belanızı versin
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