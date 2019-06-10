10.06.2019 17:19
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14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

Kocaeli'de 14 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü yollayan amatör spor kulübü başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir amatör spor kulübünün başkanı, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.

DURUMU FARK EDEN AİLE OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren bir amatör spor kulübünün başkanlığı görevini yürüten A.Z. isimli şahıs, arkadaşının iş yerinde çalışan 14 yaşındaki H.Ç. isimli kız çocuğuna sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. H.Ç. isimli şahıs, isteğini kabul eden çocuğa daha sonra cinsel içerikli görüntüler göndermeye başladı. Durumu fark eden H.Ç.'nin ailesi polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şahsın H.Ç.'ye cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini tespit etti. Olay üzerine harekete geçen ekipler tarafından A.Z. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı
Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
.İSTANBULL: Zaten o bölgede çok çıkıyor böyle olaylar sapkın dolu kimbilir duyulmadık bilinmedik neler vardır daha duyulmadık ve kayseri Konya Kütahya nehşehir Karadezide es geçmek olmaz sapkınlık ta 1 sırada
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KOMPLOCU: İNŞALLAH SENİDE KIZIYIN BAŞINA GELİR DEMİYORUM, ÇÜNKÜ BU YAPTIĞIN ÇOK YANLIŞ, HEM DİNEN HEM AHLAKEN, CEZA EVİNDE DE FAZLA KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM, SENİN GİBİLERİN BAŞKA ŞEKİLDE ISLAH EDİLMESİ LAZIM.
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KARSLI: LAVUK
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