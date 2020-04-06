Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim

Kahramanmaraş'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayarak, 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan anne, kendisine müdahale eden polislere, "Gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz" diye tepki gösterdi.

06.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim

Kahramanmaraş 'ta polis ekiplerinin koronavirüsü tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor.Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.

KİMLİK GÖSTERMEMEK İÇİN DİRENDİ

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Corona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim

PARA CEZASI KESİLDİ

N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: Gezeceğim
Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı Haberler
Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli? Haberler
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli?
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: ADIYAMAN Yasağa rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL ceza - Haber 16:50: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması - Haber 16:50: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:50: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:50: Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber