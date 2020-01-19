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14 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanan Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti.

19.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:2214 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti
'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanan Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 14 yaşındaki paralimpik yüzücüsü Koral Berkin Kutlu, Selanik kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 200 metre serbest kategorisinde altın madalya elde etti. Koral Berkin Kutlu, böylece Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin Twitter hesabından da "Koral Berkin Kutlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı. Milli sporcumuzu tebrik eder, 2020 Tokyo vizesi yolunda başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Yunanistan, Spor

Kaynak: AA

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