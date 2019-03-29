14 Yaşındaki YouTuber, 9 Ayda Bir Milyon TL Kazandı

Griffin'in videoları oldukça popüler hale geldi ve küçük çocuk oyun videolarını canlı yayınlamaya başladı. 'Sceptic' takma adını kullanan Griffin, kısa sürede YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı.

BİR MİLYON TL KAZANDI

14 yaşındaki Griffin, popülerliği arttıkça günde minimum 8 saat yayın yapmaya başladı.Milyonlarca takipçisi ve abonesi olan Griffin, oyun esnasında yediği içtiği ürünlerden bile reklam almaya başladı. Bir süre sonra da otellerle, mağazalarla, teknoloji devi firmalarla çeşitli reklam anlaşmaları yaptı. YouTube gelirleri, sponsorluk anlaşmaları derken Griffin, 9 ay gibi kısa bir sürede 200 bin dolar (1 milyon TL) civarında gelir elde etti.

AİLELERİN DESTEKLEMELERİ GEREKİR

Ailesi, çocuklarının 14 yaşında olmasından dolayı parayı kontrol etmede sorun yaşayacağını düşünerek Griffin'in bir şirket kurmasına yardım etti. Gelirini idare etmesine yardımcı olmak için de bir finansal danışman tuttu. Griffin'in babası Chris, "Ebeveynlerin bilmesini isterim ki, eğer çocukları oyun oynamaktan hoşlanıyorsa, buna tutkuları varsa ve iyilerse ailelerin bu durumu diğer sporlar gibi davranmaları ve desteklemeleri gerekir" dedi. Bunun artık kendisi için oyundan öte bir işe dönüştüğünü belirten Griffin ise, okula vakit bulamadığını ve uzaktan lise eğitimi almaya başladığını ifade etti.