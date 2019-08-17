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14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı - (BEŞİKTAŞ)

İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

17.08.2019 00:15 14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı - (BEŞİKTAŞ)
İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.


- İstanbul

Yeditepe, Beşiktaş, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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