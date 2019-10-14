Haberler » Güncel » 14 yıldır aranan firari hükümlü kimlik kontrolünde yakalandı

14 yıldır aranan firari hükümlü kimlik kontrolünde yakalandı

Nevşehir'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.

14.10.2019 16:3414 yıldır aranan firari hükümlü kimlik kontrolünde yakalandı
Nevşehir'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik şehir merkezinde uygulama yaptı.
Kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Gazhane Caddesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, 2005 yılında cezaevinden çıktıktan sonra eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında açılan davada 30 yıl hapis cezasına mahkum edilen firari Savaş Yağar (44) olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağar, cezaevine gönderildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 "Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz"
18:32 Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanması
18:32 Eski bursa valisi harput, yeniden hakim karşısında
18:26 GAÜN'de AR-GE özel oturumuna yoğun ilgi
18:31 "Türkiye, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için her türlü girişimin içinde"
18:30 TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
18:30 Soyer "Seyyar makam"ı ile ilk ziyaretini yaptı
14.10.2019 18:34:12