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140 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

ANTALYA'da, balıkçıların ağına takılan 140 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki orkinos, Kırşehir'e getirilip, satışa çıkarıldı.

15.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:51140 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

ANTALYA'da, balıkçıların ağına takılan 140 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki orkinos, 'e getirilip, satışa çıkarıldı.

Kırşehir'de balıkçı Nuri Avcı, 'da balıkçılar tarafından avlanan dev orkinosu satın alarak, kente getirdi. Kilosu 35 liradan satılacak, 2 metre uzunluğundaki orkinos, görenlerin dikkatini çekti. Balığı meraklı gözlerle inceleyen kişiler ise fotoğraflarını çekti. Balıkçı Nuri Avcı, "Balığı Antalya'dan getirdik. Böyle balıklar her zaman olmaz. 140 kiloluk orkinosu tezgahımıza koyduk ve ilgi odağı oldu. Balığı bu hafta kesip, kilosu 35 TL'den satacağım" dedi.



Kırşehir, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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