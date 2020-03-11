Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

11.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:34
142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Niğde 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor Haberler
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor