142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
11.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:34
Niğde 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.
Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.
Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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