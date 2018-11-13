Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesince hazırlanan kararnameyle 143 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ankara
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.
HSK Birinci Dairesi, 1755 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımladı. Kararname ile 143 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ankara Adliyesinde çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişirken, görev yeri değişen iki isim dikkat çekti. FETÖ soruşturmalarının sivil ayağını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Polis Akademisi sorularının çalınmasıyla ilgili dava ile FETÖ üyeliğinden yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci heyetin Başkanı Cem Boztaş oldu ise Antalya
Hakimliğine atandı.
(İHA)