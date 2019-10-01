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145 parça tarihi eserle yakalanan kişiye gözaltı

VAN'da, polis ekiplerince hareketlerinden şüphelenilen S.D.'nin üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada, 145 parça tarihi eser ele geçirildi.

01.10.2019 13:47145 parça tarihi eserle yakalanan kişiye gözaltı
VAN'da, polis ekiplerince hareketlerinden şüphelenilen S.D.'nin üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada, 145 parça tarihi eser ele geçirildi. S.D., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendiği S.D.'yi durdurdu. S.D.'nin üzerinde ve elindeki poşetlerde yapılan aramada, 145 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arasında sikke, bilezik ve kolye bulunduğu belirtildi. S.D., gözaltına alındı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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