145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi
Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.
16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
Zonguldak 'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşın göstermiş olduğu özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi gönderildi.Teşekkkür belgeleri için Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konferans salonunda tören düzenlendi.
Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve kulüpler katıldı.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Zor ve sıkıntılı geçtiğimiz bu günlerde hepiniz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu 2019 yılında spor kulüplerimizin göstermiş olduğu çalışmalar gayret nedeniyle teşkkür belgesi takdim edildi. Bu süreci de atşatacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşın göstermiş olduğu özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi gönderildi.Teşekkkür belgeleri için Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konferans salonunda tören düzenlendi.
Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve kulüpler katıldı.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Zor ve sıkıntılı geçtiğimiz bu günlerde hepiniz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu 2019 yılında spor kulüplerimizin göstermiş olduğu çalışmalar gayret nedeniyle teşkkür belgesi takdim edildi. Bu süreci de atşatacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Spor
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