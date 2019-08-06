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146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan kurban pazarının en büyük küçükbaş hayvanı olan 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liraya alıcı buldu.

06.08.2019 09:22 146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

Adana'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında satış yapan Caner Polat (20), pazarın en büyük küçükbaş hayvanının 4 senedir besledikleri 'Baron' adlı teke olduğunu söyledi. Baron'un 146 kilogram olduğunu dile getiren Polat, çadırı kurdukları ilk gün 3 bin 500 TL'den sattıklarını belirtti.

"BAYRAMA BİR GÜN KALA HAREKETLİLİK BAŞLAR"

Sene içinde kurbanlıkların sağlıklı ve düzenli beslenmelerinin önemli olduğu kaydeden Polat, "Bu sene satışlar durgun başladı fakat Kurban Bayramı'na bir gün kala hareketlilik başlar" dedi. 2020 yılında aynı yerde kurban çadırı açmayı planladığını da sözlerine ekleyen Caner Polat, 200 kilogramlık bir teke ile rekor kıracağını iddia etti.


Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

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