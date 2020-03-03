15: 17 Paris Treni Filmi

Amerikan askerleri olan Spencer Stone, Anthony Sadler ve Alek Skarlatos, Paris
treninin yolcuları arasındadır. Sakin bir yolculuk yapmayı bekleyen üçlünün bilmediği şey ise büyük bir IŞID atağına hazırlanmakta olan Ayoub El-Khazzani'nin silahlı bir şekilde, aynı trende olduğudur. Terör saldırısı başladığında, 3 asker, başkalarını korumak için kendi hayatlarını ortaya koyacak ve tarihe geçecek bir olaya imza atacaklardır...Yönetmen:
Clint EastwoodSenaryo:
Dorothy Blyskal, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer StoneOyuncular:
Judy Greer, Jenna Fischer, Bryce Gheisar, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, P.J. Byrne, Sinqua Walls, Lillian Solange Beaudoin, Gary Weeks , Steve Coulter , Sarah Fawaz, Robert Pralgo, Ethan Rains, Irene White, Maiya Boyd, BreeAnna Marie, Michael David Yuhl, Ray Corasani, David An, Braxton Bjerken, Mariam Vardani, Seth Meriwether, Elena Campbell-Martinez, Matthew Barnes, Mustafa Haidari, Benjamin Weaver, Jeanne Goursaud, Ruben Lee Sandoval, Adam Rosenberg, Opal Littleton, Jamie Renell, Paul-Mikél Williams, Jasmine Bolton, Timothy CarrFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The 15:17 to ParisYapımcı Firma:
Malpaso ProductionsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
94 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 15:17 Paris Treni Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.