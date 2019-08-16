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15 Ağustos 2019 Haberleri

15 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

16.08.2019 00:21 15 Ağustos 2019 Haberleri

Ekrem İmamoğlu, Naci Bostancı, Fahriye Evcen, Cebelitarık, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:21   15 Ağustos 2019 Haberleri
19:45   Otobüs yangınlarından sonra sıklaştırılan denetimler havadan görüntülendi
19:30   ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty sınırda incelemede yaptı
18:44   Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada
18:38   Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı
18:14   Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı kamerada
18:11   ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu