15 Ağustos 2019 Haberleri

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı Mehmet Metiner'in 'AK Parti ömrünü doldurdu' sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü Sahaya atlayarak tepki çeken 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz açıklama yaptı: Özür dilerim Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Turabi Çamkıran, dünyanın en zor yarışmasına yeniden katılıyor Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü Bahar Şahin, iddialı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı Şarkıcı Ebru Polat'tan bikinili havuz pozu Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı Trabzonspor, Avrupa Liginde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı! Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Milli Savunma Bakanlığından 'Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok' açıklaması Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Gençlerbirliği'nde oynayan Yıldırım Mert Çetin, Roma'ya transfer oluyor! Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı! Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden 'Barış süreci' istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici: Merih'i Manchester United ve Milan da istedi Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı Dolunayda hangi burç nasıl etkilenecek? Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı! Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Usta oyuncu Nursel Köse Almanya'da saldırıya uğradı Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk Cezaevinde ölü bulunan Epstein'in otopsi raporu: Boynunda kırıklar var