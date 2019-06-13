15. Altın Çınar Festivali

Çınarcık
Belediyesinin bu yıl 15'incisini düzenlediği "Altın Çınar Festivali"nin konser programı hafta sonunda gerçekleştirilecek.
İlçedeki bir restoranda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer
, konserlerin Cumhuriyet Meydanı
'nda verileceğini söyledi.
Soyer, 16 Haziran Pazar günü sona erecek Altın Çınar Festivali'nin ilçe için bir marka olduğunu belirterek, "Yarın, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenleyeceği, Çınarcık'ta Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören sanatçılarımızın, öğrencilerimizin bir program var. Onu gerçekleştireceğiz. Cumartesi ve pazar günleri de gerçek anlamda Altın Çınar Festivali'mizi yapacağız. Cumartesi günü yerel sanatçılarla bir program gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Resul Dindar
gelecek, onun bir konseri olacak." diye konuştu.
Kaynak: AAÇınarcık
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