15 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Canevim
05:30 Ağlama Anne
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Kimse Bilmez
15:40 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Başkan Erdoğan ile Gündem Özel
23:45 Kimse Bilmez