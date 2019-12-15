15 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

03:45 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:00 Süper Lig

10:15 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

13:35 Maç Başlıyor

14:00 Gazişehir FK - İM Kayserispor

14:45 Devre Arası

15:00 Gazişehir FK - İM Kayserispor

16:00 Maç Sonu

16:30 DG Sivasspor - Fenerbahçe

17:15 Devre Arası

17:30 DG Sivasspor - Fenerbahçe

19:00 Beşiktaş - BTCTurk Malatya

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - BTCTurk Malatya

21:00 Maç Sonu

23:15 Maç Saati