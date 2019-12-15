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15 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

15 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

15.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:4515 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Kuzey Güney

04:15 Müzik Arası

05:15 İkizler Memo-Can

06:45 Akasya Durağı

08:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Azize

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Can Yoldaşım


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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