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15 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

15 Aralık 2019 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

15.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:4515 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 Chelsea - Bournemouth

03:15 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:45 Süper Lig Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Süper Lig Özetler

15:15 TFF 1. Lig Özetler

15:30 Avrupa Stüdyosu

16:50 Wolverhampton - Tottenham

17:45 Süper Lig Özetler

18:00 Wolverhampton - Tottenham

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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