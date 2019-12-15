Haberler » Sinema » 15 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

15 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

15 Aralık 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

15.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:4515 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Benim Adım Melek

03:55 Zaman Matinesi

04:35 Ömür Dediğin

05:05 6 Mantı

06:00 Beni Böyle Sev

08:25 1'de Bugün

08:35 Diriliş Ertuğrul

11:40 1'de Bugün

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:05 Vuslat

17:30 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:40 CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı - Haberler
06:45 15 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45 15 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45 15 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45 15 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Haberler
23:40 Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Haberler
22:19 Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Haberler
15.12.2019 08:00:05